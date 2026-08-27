Перевозки УЗ до портов: металлурги указали на риски усреднения тарифного расстояния

Усреднение тарифного расстояния до портов Большой Одессы может фактически предоставить "Укрзализныце" возможность вручную влиять на стоимость перевозок и ухудшить конкурентоспособность украинских экспортеров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письмо Федерации металлургов Украины (ФМУ) к членам правительства, которое есть в распоряжении редакции.

Речь идет о предложении изменить правила определения тарифного расстояния в порты Большой Одессы.

Предполагается, что на период военного положения и в течение шести месяцев после завершения "Укрзализныця" сможет самостоятельно устанавливать особенности определения тарифных расстояний при грузовых перевозках.

Риск "ручного" регулирования тарифов УЗ

В Федерации металлургов заявляют, что предложенная модель не содержит прозрачного и понятного механизма реализации.

"Фактически это приведет к "ручному" регулированию тарифов под видом так называемого выравнивания тарифных расстояний", - говорится в письме.

В организации отмечают, что тарифное расстояние оказывает непосредственное влияние на размер платы за перевозку. Поэтому установка одинакового среднего расстояния для разных маршрутов может изменить расход отдельных грузовладельцев независимо от фактической длины перевозки.

А учитывая монопольное положение "Укрзализныци", такой механизм создает риск скрытого субсидирования одних участников рынка за счет других.

ФМУ прогнозирует сокращение грузопотоков

Отдельно металлурги предупреждают о возможных экономических последствиях: по их оценке искусственное усреднение тарифного расстояния может сделать часть перевозок экономически невыгодной и привести к сокращению или остановке транспортировки металлургических грузов, окатков, железорудного концентрата и зерна.

В Федерации отмечают, что это происходит в условиях, когда промышленные предприятия уже понесут потери из-за войны, обстрелов и ухудшений экспортной логистики.

"Вместо стратегий снижения удельной себестоимости, оптимизации сети и привлечения новых грузовладельцев, "Укрзализныця" в который раз выбирает самый простой, но разрушительный путь - покрытие собственных затрат и убытков из-за повышения грузовых тарифов", - заявили в Федерации.

Металлурги призывают пересмотреть решение

Отдельный блок замечаний касается процедуры принятия решения. В Федерации подчеркивают, что конфигурации к правилам определения тарифных расстояний имеют признаки регуляторного акта, а следовательно обязаны проходить предусмотренную законодательством процедуру.

Также в письме отмечается, что тарифы на грузовые железнодорожные перевозки устанавливаются профильным министерством по согласованию с Министерством экономики и окружающей среды и Министерством финансов. Поэтому, по мнению авторов обращения, изменения не могут быть введены без позиции этих ведомств.

По итогам обращения Федерация металлургов просит Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта отказаться от инициативы по усреднению тарифного расстояния до портов Большой Одессы и не допустить принятия механизма, который предоставит "Укрзализныце" право самостоятельно определять особенности тарифных расстояний.

Министерство экономики и окружающей среды и Министерство финансов Федерация призывает оценить возможные риски для бизнеса и экономики и не согласовывать проект в предложенной редакции.