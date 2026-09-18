Грузовые перевозки в прифронтовых регионах рискуют остановиться: заявление УМП
Грузовые перевозки в прифронтовых регионах оказались под угрозой дальнейшего сокращения из-за российских ударов по железнодорожной инфраструктуре, дефицита локомотивов и машинистов и снижения доступности подвижного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента "Укрметаллургпрома" Александра Каленкова в колонке для ЦТС.
Для стабилизации ситуации Украине необходим отдельный правительственный план работы грузовой железной дороги на период войны и восстановления.
По его словам, во втором квартале 2026 года среднесуточные объемы погрузки по системе железнодорожного транспорта сократились на 4% от базового уровня, тогда как на Приднепровском филиале УЗ падение достигло 17%.
Важность стабильной работы УЗ в прифронтовых регионах
Каленков отмечает, что для прифронтовых регионов стабильная работа железной дороги имеет значение не только для логистики, но и сохранения экономической активности.
Если предприятия упускают возможность регулярно отгружать продукцию, это создает риски для работы заводов, шахт, элеваторов и других производств вблизи фронта.
"Обеспечение перевозочной способности - это не только транспорт или логистические решения. Это элемент государственной политики содержания экономического и демографического присутствия Украины на территориях, которые мы стремимся сохранить", - отметил он.
Существующие проблемы
Одной из главных проблем Каленков назвал дефицит локомотивных бригад. По его данным, в 2026 году ежедневно около 30 поездов не выходят в рейс из-за нехватки машинистов.
Еще более острая ситуация с тягой. По данным Министерства развития общин и территорий, с начала полномасштабной войны Россия атаковала "Укрзализныцю" 6119 раз, из них более 1500 атак пришлись на 2026 год. Было повреждено 508 локомотивов.
Каленков предупреждает: при сохранении такой динамики дефицит локомотивов в грузовых перевозках в 2027 году будет расти. Особо остро проблема может проявиться после разблокирования портов и возобновления промышленного производства, когда спрос на перевозку начнет увеличиваться.
Запуск "железнодорожного Рамштайна"
Среди ключевых решений он назвал запуск "железнодорожного Рамштайна" - международного механизма для привлечения финансирования, локомотивов, запчастей и технической помощи от партнеров.
"Чтобы иметь возможность наращивать экспорт завтра, проблему нужно решать уже сегодня. Без привлечения внешних резервов и эффективной работы железнодорожного Рамштайна УЗ самостоятельно не справится", - подчеркнул Каленков.
Необходимость плана действий
Отдельно он предложил правительству разработать пять направлений действий: обеспечение локомотивными бригадами и другими дефицитными кадрами, восстановление локомотивной тяги, аудит и ремонт вагонного парка, усиление защиты железнодорожной инфраструктуры и создание единой системы ежедневного мониторинга пропускной способности. Такая система должна отслеживать доступность локомотивов, бригад, вагонов, путей, станций, пограничных переходов и портов.
Каленков отмечает, что главная задача – не допустить ситуации, когда железная дорога постепенно потеряет способность перевозить необходимые объемы грузов, а проблема станет очевидной уже после возобновления спроса на украинский экспорт.
Как сообщалось ранее, в "Метинвесте" считают, что дальнейшее повышение грузовых тарифов "Укрзализныци" в условиях блокады черноморских портов лишь усугубляет положение промышленности и самой компании. Поэтому Украине нужен отдельный план, в том числе - международная помощь по принципу "железнодорожного Рамштайна".