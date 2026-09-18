ua en ru
Пт, 18 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Грузовые перевозки в прифронтовых регионах рискуют остановиться: заявление УМП

13:46 18.09.2026 Пт
3 мин
aimg Александр Мороз
Грузовые перевозки в прифронтовых регионах рискуют остановиться: заявление УМП "Железнодорожный Рамштайн" нужен для стабильной работы УЗ (фото: facebook com Ukrzaliznytsia)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Грузовые перевозки в прифронтовых регионах оказались под угрозой дальнейшего сокращения из-за российских ударов по железнодорожной инфраструктуре, дефицита локомотивов и машинистов и снижения доступности подвижного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента "Укрметаллургпрома" Александра Каленкова в колонке для ЦТС.

Для стабилизации ситуации Украине необходим отдельный правительственный план работы грузовой железной дороги на период войны и восстановления.

Читайте также: Кабмин внес Киев и область в зону повышенного риска: что это значит

По его словам, во втором квартале 2026 года среднесуточные объемы погрузки по системе железнодорожного транспорта сократились на 4% от базового уровня, тогда как на Приднепровском филиале УЗ падение достигло 17%.

Важность стабильной работы УЗ в прифронтовых регионах

Каленков отмечает, что для прифронтовых регионов стабильная работа железной дороги имеет значение не только для логистики, но и сохранения экономической активности.

Если предприятия упускают возможность регулярно отгружать продукцию, это создает риски для работы заводов, шахт, элеваторов и других производств вблизи фронта.

"Обеспечение перевозочной способности - это не только транспорт или логистические решения. Это элемент государственной политики содержания экономического и демографического присутствия Украины на территориях, которые мы стремимся сохранить", - отметил он.

Существующие проблемы

Одной из главных проблем Каленков назвал дефицит локомотивных бригад. По его данным, в 2026 году ежедневно около 30 поездов не выходят в рейс из-за нехватки машинистов.

Еще более острая ситуация с тягой. По данным Министерства развития общин и территорий, с начала полномасштабной войны Россия атаковала "Укрзализныцю" 6119 раз, из них более 1500 атак пришлись на 2026 год. Было повреждено 508 локомотивов.

Каленков предупреждает: при сохранении такой динамики дефицит локомотивов в грузовых перевозках в 2027 году будет расти. Особо остро проблема может проявиться после разблокирования портов и возобновления промышленного производства, когда спрос на перевозку начнет увеличиваться.

Запуск "железнодорожного Рамштайна"

Среди ключевых решений он назвал запуск "железнодорожного Рамштайна" - международного механизма для привлечения финансирования, локомотивов, запчастей и технической помощи от партнеров.

"Чтобы иметь возможность наращивать экспорт завтра, проблему нужно решать уже сегодня. Без привлечения внешних резервов и эффективной работы железнодорожного Рамштайна УЗ самостоятельно не справится", - подчеркнул Каленков.

Необходимость плана действий

Отдельно он предложил правительству разработать пять направлений действий: обеспечение локомотивными бригадами и другими дефицитными кадрами, восстановление локомотивной тяги, аудит и ремонт вагонного парка, усиление защиты железнодорожной инфраструктуры и создание единой системы ежедневного мониторинга пропускной способности. Такая система должна отслеживать доступность локомотивов, бригад, вагонов, путей, станций, пограничных переходов и портов.

Каленков отмечает, что главная задача – не допустить ситуации, когда железная дорога постепенно потеряет способность перевозить необходимые объемы грузов, а проблема станет очевидной уже после возобновления спроса на украинский экспорт.

Как сообщалось ранее, в "Метинвесте" считают, что дальнейшее повышение грузовых тарифов "Укрзализныци" в условиях блокады черноморских портов лишь усугубляет положение промышленности и самой компании. Поэтому Украине нужен отдельный план, в том числе - международная помощь по принципу "железнодорожного Рамштайна".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрзализныця Встреча Рамштайн
Новости
В результате обстрела Киевщины пострадала целая семья, раненые дети (фото)
В результате обстрела Киевщины пострадала целая семья, раненые дети (фото)
Аналитика
Раскачивать ситуацию перед зимой – неблагодарное дело: интервью с Игорем Тереховым
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Раскачивать ситуацию перед зимой – неблагодарное дело: интервью с Игорем Тереховым