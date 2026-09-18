Вантажні перевезення у прифронтових регіонах ризикують зупинитися: заява УМП

Вантажні перевезення у прифронтових регіонах опинилися під загрозою подальшого скорочення через російські удари по залізничній інфраструктурі, дефіцит локомотивів і машиністів та зниження доступності рухомого складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента "Укрметалургпрому" Олександра Каленкова у колонці для ЦТС .

Для стабілізації ситуації Україні потрібен окремий урядовий план роботи вантажної залізниці на період війни та відновлення.

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За його словами, у другому кварталі 2026 року середньодобові обсяги навантаження по системі залізничного транспорту скоротилися на 4% від базового рівня, тоді як на Придніпровській філії УЗ падіння сягнуло 17%.

Важливість стабільної роботи УЗ у прифронтових регіонах

Каленков наголошує, що для прифронтових регіонів стабільна робота залізниці має значення не лише для логістики, а й для збереження економічної активності.

Якщо підприємства втрачають можливість регулярно відвантажувати продукцію, це створює ризики для роботи заводів, шахт, елеваторів та інших виробництв поблизу фронту.

"Забезпечення перевізної спроможності - це не тільки про транспорт чи логістичні рішення. Це елемент державної політики утримання економічної та демографічної присутності України на територіях, які ми прагнемо зберегти", - зазначив він.

Існуючі проблеми

Однією з головних проблем Каленков назвав дефіцит локомотивних бригад. За його даними, у 2026 році щодня близько 30 поїздів не виходять у рейс через нестачу машиністів.

Ще гостріша ситуація з тягою. За даними Міністерства розвитку громад та територій, від початку повномасштабної війни Росія атакувала "Укрзалізницю" 6119 разів, із них понад 1500 атак припали на 2026 рік. Було пошкоджено 508 локомотивів.

Каленков попереджає: за збереження такої динаміки дефіцит локомотивів у вантажних перевезеннях у 2027 році зростатиме. Особливо гостро проблема може проявитися після розблокування портів та відновлення промислового виробництва, коли попит на перевезення почне збільшуватися.

Запуск "залізничного Рамштайну"

Серед ключових рішень він назвав запуск "залізничного Рамштайну" - міжнародного механізму для залучення фінансування, локомотивів, запчастин і технічної допомоги від партнерів.

"Щоб мати можливість нарощувати експорт завтра, проблему потрібно вирішувати вже сьогодні. Без залучення зовнішніх резервів і ефективної роботи "залізничного Рамштайну" УЗ самостійно не впорається", - підкреслив Каленков.

Необхідність плану дій

Окремо він запропонував уряду розробити п’ять напрямів дій: забезпечення локомотивними бригадами та іншими дефіцитними кадрами, відновлення локомотивної тяги, аудит і ремонт вагонного парку, посилення захисту залізничної інфраструктури та створення єдиної системи щоденного моніторингу пропускної спроможності. Така система має відстежувати доступність локомотивів, бригад, вагонів, колій, станцій, прикордонних переходів і портів.



Каленков наголошує, що головне завдання - не допустити ситуації, коли залізниця поступово втратить здатність перевозити необхідні обсяги вантажів, а проблема стане очевидною вже після відновлення попиту на український експорт.