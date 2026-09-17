"Метинвест" призвал не повышать тарифы УЗ и предложил выход

Дальнейшее повышение грузовых тарифов "Укрзализныци" в условиях блокады черноморских портов лишь усугубляет положение промышленности и самой компании. Поэтому Украине нужен отдельный план, в том числе - международная помощь по принципу "железнодорожного Рамштайна".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью операционного директора "Группы Метинвест" Александру Мироненко Forbes.

Рост себестоимости

По его словам, за год себестоимость производства компании выросла примерно на 30%. Основными причинами стали логистика и удорожание электроэнергии.

Особенно сильно на расходы повлияла блокада морских портов: из-за нее компания упустила возможность экспортировать около 1,5 млн тонн железорудной продукции ежемесячно.

Кроме того, после остановки Покровской угольной группы, "Метинвест" вынужден импортировать около 250 тыс. тонн коксующегося угля в месяц. Часть сырья приходится везти по железной дороге или через порты Польши и Констанцу, что увеличивает логистические расходы на 50-60%.

Повышение тарифов УЗ ошибочно

На этом фоне, считает Мироненко, дальнейшее повышение тарифов УЗ является ошибочным решением.

"Если не работают порты, нельзя увеличивать стоимость логистики для внутренних перевозок. "Укрзализныця" фактически стреляет себе в ногу: чем больше они увеличивают тарифы, тем менее эффективными становятся", – пояснил он.

По словам Мироненко, часть грузов уже переходит на автомобильный транспорт, а это значит, что повышение тарифов может еще больше сократить грузовую базу самой "Укрзализныци".

Недостаток локомотивов в прифронтовых регионах

Отдельной проблемой он назвал недостаток локомотивов в прифронтовых промышленных регионах. Из-за риска безопасности технику отводят дальше от Днепра и Запорожья, что затрудняет стабильный вывоз грузов.

Так что без системного решения может наступить момент, когда "Укрзализныця" физически не сможет обеспечивать необходимые объемы перевозок.

Необходимость отдельного плана

По его мнению, Украине необходим отдельный план работы железной дороги в военных условиях. Среди решений, которые он привел, - максимальное использование собственных локомотиворемонтных мощностей УЗ, контракты с предприятиями ЕС и международное грантовое финансирование на закупку новых локомотивов.

Отдельно Мироненко предложил создать механизм по принципу "железнодорожного Рамштайна" – для консолидации помощи партнеров в виде локомотивов, запчастей и финансирования ремонта железнодорожной техники.

По его словам, в условиях закрытых портов государство должно не увеличивать стоимость внутренней логистики, а наоборот – обеспечить промышленности стабильные и доступные перевозки, чтобы не допустить дальнейшего сокращения производства и экспорта.