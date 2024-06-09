RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Грузовое судно было поражено ракетой у берегов Йемена

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Британская охранная фирма Ambrey сообщила в воскресенье, 9 июня, что грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуды получило ракетный удар в 83 морских милях к юго-востоку от йеменского Адена и загорелось. Пожар уже ликвидирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ранее Служба морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) заявила, что получила сообщение от капитана судна об инциденте в 80 морских милях к юго-востоку от йеменского Адена.

Боевики хуситов, которые контролируют наиболее густонаселенные части Йемена и поддерживают Иран, в течение последних месяцев атаковали корабли у его побережья, заявляя, что действуют в знак солидарности с палестинцами, которые воюют с Израилем в Газе.

"Корабль направлялся на юго-запад вдоль Аденского залива на скорости 8,2 узла, когда в передовую станцию попала ракета. Начался пожар, но он был ликвидирован", - сообщили в Ambrey.

"Была замечена вторая ракета, но она не попала в судно. Во время инцидента находившиеся на борту небольших лодок поблизости люди открыли огонь по кораблю", - добавили в охранной фирме.

Судно сменило курс с увеличенной скоростью. Пострадавших нет.

Напомним, 8 июня в Йемене при невыясненных обстоятельствах хуситы задержали 11 местных сотрудников учреждений ООН.

Солидарность с Палестиной

Хуситы атакуют судоходство в коридоре Красного моря из-за войны Израиля и ХАМАС в секторе Газа.

Недавно боевики атаковали очередное торговое судно у побережья Йемена. По данным британской охранной фирмы Ambrey, взрыв вблизи судна произошел в четверг примерно в 19 морских милях к западу от йеменского портового города Моха.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Йемен