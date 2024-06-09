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Вантажне судно зазнало ракетного удару біля берегів Ємена

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Британська охоронна фірма Ambrey повідомила в неділю, 9 червня, що вантажне судно під прапором Антигуа і Барбуди зазнало ракетного удару за 83 морські милі на південний схід від єменмького Адена та загорілося. Наразі пожежу вже ліквідовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Раніше Служба морських торговельних операцій Сполученого Королівства (UKMTO) заявила, що отримала повідомлення від капітана судна про інцидент у 80 морських милях на південний схід від єменського Адена.

Бойовики хуситів, які контролюють найбільш густонаселені частини Ємену та підтримують Іран, протягом кількох останніх місяців атакували кораблі біля його узбережжя, заявляючи, що діють на знак солідарності з палестинцями, які воюють із Ізраїлем у Газі.

"Корабель прямував на південний захід вздовж Аденської затоки на швидкості 8,2 вузла, коли в передову станцію влучила ракета. Почалася пожежа, але її було ліквідовано", — повідомили в Ambrey.

"Була помічена друга ракета, але вона не влучила в судно. Під час інциденту люди, які перебували на борту невеликих човнів поблизу, відкрили вогонь по кораблю", - додали в охоронній фірмі.

Судно змінило курс зі збільшеною швидкістю. Постраждалих немає.

Нагадаємо, 8 червня у Ємені за нез'ясованих обставин хусити затримали 11 місцевих співробітників установ ООН.

Солідарність з Палестиною

Хусити атакують судноплавство в коридорі Червоного моря через війну Ізраїлю та ХАМАС у секторі Газа.

Нещодавно бойовики атакували чергове торговельне судно біля узбережжя Ємену. За даними британської охоронної фірми Ambrey, вибух поблизу судна стався у четвер приблизно за 19 морських миль на захід від єменського портового міста Моха.

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Ємен