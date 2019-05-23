Валютний ринок України спокійно відреагував на розпуск парламенту, - НБУ

Ілюстративне фото (bank.gov.ua)

Заступник голови НБУ не побачив реакції на розпуск Ради на внутрішньому ринку

На валютному ринку України відсутня істотна реакція на рішення президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної ради і проведення дострокових виборів. Про це заявив заступник голови Національного банку Олег Чурій, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я не бачу реакції "на розпуск Ради" на внутрішньому ринку. Є коливання, але це навряд чи пов'язано з якимись політичними речами", - сказав він, додавши, що в даний час зріс вплив такого фактору як репатріація дивідендів, так як затверджуються аудиторські звіти і збори акціонерів приймають рішення про їх виплату.

З іншого боку, зазначив він, важливим фактором залишається приплив нерезидентів в держоблігації, в тому числі завдяки початку роботи через Clearstream.

"У нас курс визначається не рухом капіталу, як в розвинених країнах, а реальними експортно-імпортними, борговими операціями в цілому", - зазначив Чурій.

Він також заявив, що з припливом нерезидентів складова ринку капіталу у впливі на ситуацію буде зростати.

"Тоді ми зможемо побачити такі коливання, як були вчора на ринку єврооблігацій України, де найбільш довгі папери просіли в ціні до 1%", - сказав Чурій.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд готовий відновити тісну співпрацю з Україною після виборів до Верховної ради і призначення нового Кабінету міністрів, і зараз місія Фонду продовжує "конструктивні" переговори з українською владою в Києві.