ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МВФ очікує виборів Ради і новий Кабмін

Новини » Політика    23.05.2019 - 19:05
МВФ очікує виборів Ради і новий Кабмін
Фото: МВФ (flickr.com/Jamille Wilson)

МВФ готовий відновити тісну співпрацю з Україною після виборів Ради і призначення нового Кабміну

Міжнародний валютний фонд (МВФ) готовий відновити тісну співпрацю з Україною після виборів до Верховної ради і призначення нового Кабінету міністрів, і зараз місія Фонду продовжує "конструктивні" переговори з українською владою в Києві. Про це заявив у четвер директор прес-офісу МВФ Джеррі Райс, повідомляє "Укринформ".

"Місія (МВФ, - ред.) зараз знаходиться в Києві, вони проводять конструктивні дискусії з владою щодо розвитку ситуації, а також економічної політики", - заявив Райс.

Крім того, на прохання окреслити перспективи подальшої взаємодії, представник МВФ зазначив, що у МВФ очікують призначення нового уряду України.

"Як тільки новий уряд буде сформовано після позачергових парламентських, - ред.) виборів, ми готові повернутися до обговорення подальшої співпраці з Україною", - зазначив Райс.

Нагадаємо, раніше глава НБУ Яків Смолій заявив, що місія Міжнародного валютного фонду в даний час продовжує працювати в Україні.

Додамо, місія Міжнародного валютного фонду розпочала свою роботу 20 травня. Планувалося, що місія перебуватиме в Україні стандартні два тижні.

Проте міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко 22 травня заявив, що місія МВФ вирішила покинути Київ. "Відбулися певні політичні події. Місія МВФ, враховуючи, що дійсно об'єктивно розпуск Верховної ради, не сформована по суті нова влада, новий уряд, вона припинила місію в Україні", - сказав Саєнко на конференції і додав, що виникають події, які дестабілізують ситуацію.

 

Голова НБУ прокоментував терміни роботи місії МВФ в Києві Зеленський анонсував зустріч з місією МВФ наступного тижня
Новини України МВФ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся