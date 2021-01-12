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Валютний ринок на початку 2021 року: населення продає долари

Київ, Вівторок 12 січня 2021 13:20
Валютний ринок на початку 2021 року: населення продає долари
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пропозиція переважає попит

На початку 2021 року на готівковому валютному ринку спостерігається переважання пропозиції іноземної валюти над попитом. Це є характерним для даного періоду року.

Про це написав голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Данилишин, після незначного знецінення на початку 2021 року ситуація на міжбанківському валютному ринку характеризувалася тенденцією до укріплення курсу гривні до долара.

"Інтервенції Національного банку у перший тиждень нового року були двосторонніми, що дозволило нейтралізувати ситуативні коливання курсу гривні на міжбанківському ринку", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ протягом тижня 4-6 січня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 20 млн доларів. При цьому він продав на міжбанку також 20 млн доларів.

Нагадаємо, населення України в грудні 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1 623,8 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 708,4 млн доларів. Таким чином, у грудні другий місяць поспіль спостерігалася чиста купівля валюти населенням, яка склала 84,6 млн доларів.

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