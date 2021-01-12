Валютный рынок в начале 2021 года: население продает доллары

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Предложение превышает спрос

В начале 2021 года на наличном валютном рынке наблюдается преобладание предложения иностранной валюты над спросом. Это является характерным для данного периода года.

Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Как отметил Данилишин, после незначительного обесценения в начале 2021 года ситуация на межбанковском валютном рынке характеризовалась тенденцией к укреплению курса гривны к доллару.

"Интервенции Национального банка в первую неделю нового года были двусторонними, что позволило нейтрализовать ситуативные колебания курса гривны на межбанковском рынке", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ в течение недели 4-6 января 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 20 млн долларов. При этом он продал на межбанке также 20 млн долларов.

Напомним, население Украины в декабре 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1 623,8 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 708,4 млн долларов. Таким образом, в декабре второй месяц подряд наблюдалась чистая покупка валюты населением, которая составила 84,6 млн долларов.