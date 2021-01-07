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Валютний ринок на початку року: НБУ вийшов з покупкою доларів

Київ, Четвер 07 січня 2021 17:54
Валютний ринок на початку року: НБУ вийшов з покупкою доларів
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 4-6 січня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 20 млн доларів. При цьому він продав на міжбанку також 20 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, за першу коротку робочий тиждень сальдо інтервенцій НБУ було нульовим.

Нагадаємо, Національний банк України протягом 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку на 4929,00 млн доларів і продав на 3891,00 млн доларів. За весь рік чиста купівля валюти Нацбанком склала 1038,00 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, у грудні Національний банк України (НБУ) затвердив оновлену Стратегію валютних інтервенцій. Документ визначає політику присутності НБУ на міжбанківському валютному ринку в умовах режиму інфляційного таргетування і збереження гнучкого курсоутворення.

Зазначимо, розмір міжнародних резервів України протягом грудня 2020 року зріс на 11,5% до 29,1 млрд доларів - максимуму за вісім років.

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