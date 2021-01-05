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Готівковий ринок: скільки українці продали і купили валюти за 2020 рік

Київ, Вівторок 05 січня 2021 13:08
Готівковий ринок: скільки українці продали і купили валюти за 2020 рік
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За рік українці продали валюти на 1,1 млрд доларів більше, ніж купили

Населення України в грудні 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1 623,8 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 708,4 млн доларів. Таким чином, у грудні другий місяць поспіль спостерігалася чиста купівля валюти населенням, яка склала 84,6 млн доларів.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України (НБУ).

Готівковий ринок: скільки українці продали і купили валюти за 2020 рік

Всього з початку року населення продало банкам валюти на 15 950,6 млн доларів і купив на 14 852,5 млн доларів, сальдо склало 1 098,1 млн доларів.

Готівковий ринок: скільки українці продали і купили валюти за 2020 рік

Варто відзначити, що ці дані не враховують безготівкових операцій населення з купівлі та продажу валюти у банках.

Нагадаємо, Національний банк України протягом 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку на 4929,00 млн доларів і продав на 3891,00 млн доларів. За весь рік чиста купівля валюти Нацбанком склала 1038,00 млн доларів.

Нагадаємо, НБУ на 31 грудня 2020 року - 4 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,27 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні, щодня встановлюється НБУ, за 2020 рік виріс на 19,4% (порівняно з 23,68 на 31 грудня 2019 року). Середньорічне значення склало 26,95 грн/долар.

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