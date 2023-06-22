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ПриватБанк возобновил прием долларов в терминалах и начал выполнять новые требования НБУ по обмену

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Украина, Четверг 22 июня 2023 10:27
ПриватБанк возобновил прием долларов в терминалах и начал выполнять новые требования НБУ по обмену Фото: ПриватБанк начал принимать все доллары (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственный ПриватБанк возобновил операции с наличной иностранной валютой через сеть терминалов самообслуживания, включая услугу пополнения карт, депозитных счетов и покупки валют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Также ПриватБанк начал проводить обменные операции в кассах банка для физических лиц согласно обновленным требованиям НБУ.

"Все банкноты без признаков подделки или значительного повреждения пригодны для операций как покупки, так и продажи, без ограничений по году выпуска банкнот иностранной валюты и их номинала", - говорится в сообщении.

Жесткие меры НБУ

Национальный банк Украины ввел усиленный контроль за обменом валют банками и обменными пунктами. Нарушение будет расцениваться как потенциальный признак мошеннической деятельности

За нарушение предусмотрены большие штрафы. Максимальный размер составит:

  • к банкам - в размере до 400 тысяч гривен и планируется его увеличение за существенные нарушения;
  • к небанковским финансовым учреждениям - в размере до 5% от размера собственного капитала учреждения.

Напомним, в мае в Украине возникла проблема дополнительных комиссий банков и обменных пунктов, которые они устанавливают за прием якобы изношенных долларовых купюр или банкнот предыдущих лет выпуска.

ПриватБанк - единственный банк в Украине, который принимает доллары в терминалах. Он отменил прием наличной валюты терминалами в конце мая. Это существенно обострило проблему "изношенных" долларов и банкнот предыдущих годов.

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ПриватБанк Национальный банк Украины
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