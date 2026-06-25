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Valve удивила ценой Steam Machine: консоль дороже PS5 Pro

16:07 25.06.2026 Чт
3 мин
Из-за дефицита чипов цена новинки оказалась значительно выше конкурентов
aimg Ольга Завада
Valve удивила ценой Steam Machine: консоль дороже PS5 Pro Valve выпускает Steam Machine дороже 1000 долларов (скриншот: Valve)
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Долгожданная игровая система Steam Machine от компании Valve официально получила дату релиза, однако базовая версия устройства будет стоить дороже, чем самая мощная современная консоль PlayStation 5 Pro от Sony.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на BGR .

Цены и комплектации

Из-за кризиса запчастей стоимость Steam Machine стартует с отметки в 1049 долларов за версию с накопителем на 512 ГБ. Примечательно, что в ценник даже не входит фирменный контроллер.

Комплект с геймпадом обойдется покупателям в 1128 долларов. За топовую модификацию с объемом памяти 2 ТВ придется выложить от 1349 до 1428 долларов.

Для сравнения, премиальная консоль PlayStation 5 Pro, вышедшая в конце 2024 года, стоит 899 долларов - на 150 долларов дешевле базовой Steam Machine. При этом разработчик по умолчанию предлагает накопитель на 2 ТВ и фирменный контроллер в коробке.

Базовая версия PS5 Digital Edition после недавнего повышения цен стоит 599,99 долларов , что практически вдвое меньше предложения от Valve.

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Сравнение мощности и габаритов

Первые технические осмотры от профильных экспертов, в частности, лаборатории Digital Foundry, демонстрируют неоднозначные результаты:

Общую работу интерфейса и запуск игр на Steam Machine называют "практически безупречными".

В реальных тестах в тяжелых играх типа Black Myth: Wukong и Alan Wake 2 устройство демонстрирует производительность, которая лишь примерно равна базовой версии PlayStation 5, а иногда даже немного уступает ей.

По своим возможностям система отвечает начальному игровому ПК, уверенно запускающему современные проекты, однако не демонстрирующему выдающихся результатов.

Главным достижением инженеров Valve стал форм-фактор. Устройство представляет собой элегантный куб с размером граней около 15 сантиметров, что делает его значительно компактнее массивной и громоздкой PlayStation 5.

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Проблема игровых эксклюзивов

Хотя Valve пытается конкурировать на рынке, Steam Machine сложно назвать выгодной покупкой на старте. Помимо ценового проигрыша PlayStation 5 Pro, платформа от Sony сохраняет ключевое преимущество - собственные эксклюзивы.

Несмотря на то, что многие хиты прошлых лет (вроде Marvel's Spider-Man или The Last of Us) со временем портируют на ПК, новые большие одиночные релизы Sony останутся закрытыми для Steam.

В частности, по данным аналитиков, ожидаемые хиты Ghost of Yotei, Marvel's Wolverine и God of War Laufey не получат релизов на ПК в ближайшее время .

Учитывая это, при текущей стоимости Steam Machine эксперты рекомендуют геймерам смотреть в сторону проверенных решений от Sony или собрать полноценный игровой ноутбук или ПК.

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