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GTA VI открыла предзаказы: что скрывает Ultimate Edition

15:32 24.06.2026 Ср
2 мин
Разработчики раскрыли содержание премиум-издания
aimg Ольга Завада
GTA VI открыла предзаказы: что скрывает Ultimate Edition Предзаказ GTA 6 стартует 25 июня (скриншот: Rockstar Games)
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Grand Theft Auto VI поступит в продажу 19 ноября, а предварительные заказы на нее стартуют уже 25 июня в полночь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт разработчиков.

Версия игры для платформ PlayStation 5 и Xbox Series XS обойдется в 79,99 доллара.

В то же время, для игроков, желающих получить дополнительный контент с первого дня релиза, разработчики подготовили расширенное издание Ultimate Edition по цене 99,99 доллара .

Кроме цифровых копий, 12 ноября в продажу поступят и физические издания игры , содержащие код для загрузки.

Что предлагает Ultimate Edition и какие ограничения базовой версии?

Максимальное издание Ultimate Edition предложит пользователям большое количество дополнительного контента, интегрированного как в сюжетную кампанию героев Джейсона и Люсии, так и в пользовательский режим.

Особенностью этого релиза стало то, что некоторые привычные игровые элементы будут эксклюзивами дорогостоящей версии .

В частности, полная кастомизация автомобилей, а также доступ ко всем тату-салонам и парикмахерским в игре по умолчанию открыты только для покупателей Ultimate Edition .

В состав Ultimate Edition войдут :

  • Эксклюзивная коллекция премиум-транспорта, оружия и одежд для сюжетного режима.
  • Дополнительная игровая активность и случайные события.
  • Стартовый набор для онлайн-режима, включающий внутриигровую валюту, а также уникальные автомобили, одежду и вооружение.

Бонусы предварительного заказа и важные даты

Геймеры, которые оформят предварительный заказ или приобретут любое издание игры до 20 ноября, получат цифровой набор Vintage Vice City Pack .

Этот комплект отсылает к культовой Grand Theft Auto: Vice City и содержит винтажный седан Vapid Stanier 1955 года выпуска, дополнительный автомобильный гараж недалеко от района Оушен-Бич, роскошные варианты нарядов и причесок для обоих главных персонажей, а также эксклюзивный узор для оружия.

Приятным бонусом для ранних покупателей станет один месяц бесплатной подписки на сервис GTA+ .

Также Rockstar Games позаботилась о возможности заблаговременной установки игры , чтобы пользователи смогли начать прохождение в первые минуты после официального релиза.

Предварительная загрузка цифровой копии на консоли стартует 12 ноября - ровно за неделю до официального выхода игры 19 ноября .

Более подробный перечень всех бонусов и различий между изданиями компания опубликовала на своем официальном сайте.

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