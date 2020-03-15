П'ять представників ФК "Валенсія" захворіли коронавірусом

Ілюстративне фото (valenciacf.com)

Коронавірус виявили у тренерів і гравців команди

П'ять представників іспанського футбольного клубу "Валенсія" заразилися коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу ФК "Валенсія".

Наголошується, що коронавірус виявили серед тренерів і гравців команди. Всі вони перебувають в ізоляції у себе вдома.

Нагадаємо, 12 березня стало відомо, що один з футболістів "Ювентуса" Даніеле Лайки заражений коронавірусом. Хвороба в даний час протікає безсимптомно.

Також повідомлялося, що влада Іспанії у зв'язку з пандемією коронавіруса намір ввести в країні карантин. Обмеження будуть введені з 8:00 ранку неділі, 15 березня.

Раніше повідомлялося, що "Барселона" вирішила призупинити будь-яку активність першої команди на невизначений термін через поширення коронавіруса.

РБК-Україна писало, що 13 березня, було оголошено про призупинення нинішніх розіграшів Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Каталонці мали зустрітися з "Наполі" 18 березня на "Камп Ноу" у матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ. У першій грі в Неаполі між командами була зафіксована нічия.