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"Барселона" призупиняє всю свою діяльність через коронавірус

Новини » Спорт     13.03.2020 - 15:04
"Барселона" призупиняє всю свою діяльність через коронавірус
Фото: гравці "Барселони" на зустрічі з Бартомеу (twitter.com/FCBarcelona)

Іспанський чемпіонат і Ліга чемпіонів вже скасували проведення матчів

"Барселона" вирішила призупинити будь-яку активність першої команди на невизначений термін через поширення коронавірусу. Про це інформується на сайті каталонського клубу.

Сьогодні президент клубу Жозеп Бартомеу провів зустріч з гравцями, на якій лікарі розповіли футболістам про поточну ситуацію.

"З огляду на стан здоров'я і відповідно до рекомендацій медичної служби, перша футбольна команда припиняє всю свою діяльність до спеціального повідомлення", - йдеться в повідомленні.

Раніше всі турніри, в яких "синьо-гранатові" беруть участь, були припинені. Сьогодні, 13 березня, було оголошено про призупинення нинішніх розіграшів Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Каталонці повинні були зустрітись з "Наполі" 18 березня на "Камп Ноу" у матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ. У першій грі в Неаполі між командами була зафіксована нічия.

Через епідемію іспанська Ла Ліга перенесла два найближчих туру чемпіонату. Також тимчасово відмовилися від проведення матчів в Англії, Італії, Франції та ряді інших європейських країн.

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