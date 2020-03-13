"Барселона" призупиняє всю свою діяльність через коронавірус

Фото: гравці "Барселони" на зустрічі з Бартомеу (twitter.com/FCBarcelona)

Іспанський чемпіонат і Ліга чемпіонів вже скасували проведення матчів

"Барселона" вирішила призупинити будь-яку активність першої команди на невизначений термін через поширення коронавірусу. Про це інформується на сайті каталонського клубу.

Сьогодні президент клубу Жозеп Бартомеу провів зустріч з гравцями, на якій лікарі розповіли футболістам про поточну ситуацію.

The decision was made after a meeting held this morning by the team with @jmbartomeu, Dr. Jaume Padrós, the president of the Barcelona Medical Association and the head of occupational healthcare at the Club, and Dr. Antoni Trilla, the Head of Epidemiology at Hospital Clínic. pic.twitter.com/aDpsaBy8Fp — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 13, 2020

"З огляду на стан здоров'я і відповідно до рекомендацій медичної служби, перша футбольна команда припиняє всю свою діяльність до спеціального повідомлення", - йдеться в повідомленні.

Раніше всі турніри, в яких "синьо-гранатові" беруть участь, були припинені. Сьогодні, 13 березня, було оголошено про призупинення нинішніх розіграшів Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Каталонці повинні були зустрітись з "Наполі" 18 березня на "Камп Ноу" у матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ. У першій грі в Неаполі між командами була зафіксована нічия.

Через епідемію іспанська Ла Ліга перенесла два найближчих туру чемпіонату. Також тимчасово відмовилися від проведення матчів в Англії, Італії, Франції та ряді інших європейських країн.