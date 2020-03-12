Один з футболістів "Ювентуса" заражений коронавірусом

Фото: Даніеле Лайки (facebook.com/Juventus)

Коронавірус виявили у 25-річного Даніеле Ругані

Один з футболістів "Ювентуса" Даніеле Ругані заражений коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу футбольного клубу.

Наголошується, що футболіст дав позитивний результат на коронавірус COVID-19. Хвороба в даний час протікає безсимптомно.

"Футбольний клуб "Ювентус" в даний час активізує всі процедури ізоляції, необхідні законом, включаючи перепис тих, хто мав з ним контакт", - йдеться в повідомленні.

Даніеле Ругані - 25-річний італійський футболіст, захисник клубу "Ювентус". Виступає за футбольний клуб з 2013 року.

Раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що всі магазини в країні, за винятком аптек і продуктових магазинів, закриваються у зв'язку зі спалахом коронавіруса.

Нагадаємо, голова служби цивільної оборони Італії Анджело Бормана заявив, що за добу кількість жертв коронавіруса збільшилася на 196 осіб, досягнувши в цілому 827. Число випадків захворювання в Італії збільшилася з трьох до 12 462 менш ніж за три тижні.