"Валдай" в огне: "Призраки" ГУР поразили новейшую РЛС россиян в Крыму

Как сообщается, в течение первых двух недель марта специалисты спецподразделения "Призраки" ГУР продолжили уничтожение противовоздушной обороны россиян в Крыму.

Во время одного из результативных налетов военные разведчики поразили РЛС "Валдай". Это новейший российский комплекс, предназначенный для обнаружения и борьбы с малоразмерными БПЛА.

Также точными ударами "Призраки" выведены из строя:

станция постановки радиопомех;

ретранслятор для БПЛА типа "Герань/Гербера";

комплекс навигационной системы "Глонас".

В дополнение "Призраки" подстрелили на ходу два десантных катера проекта 02510 "БК-16" вместе с экипажами.