"Валдай" в огне: "Призраки" ГУР поразили новейшую РЛС россиян в Крыму

"Призраки" ГУР поразили новейшую радиолокационную станцию "Валдай" российской армии во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.
Как сообщается, в течение первых двух недель марта специалисты спецподразделения "Призраки" ГУР продолжили уничтожение противовоздушной обороны россиян в Крыму.
Во время одного из результативных налетов военные разведчики поразили РЛС "Валдай". Это новейший российский комплекс, предназначенный для обнаружения и борьбы с малоразмерными БПЛА.
Также точными ударами "Призраки" выведены из строя:
В дополнение "Призраки" подстрелили на ходу два десантных катера проекта 02510 "БК-16" вместе с экипажами.
Напомним, украинская разведка в ночь с 13 на 14 марта вывела из строя два российских военных судна, которые обеспечивали доставку оружия и техники через Керченский пролив.
Также ранее подразделения Главного управления разведки во взаимодействии с Силами обороны Украины остановили наступление врага на Запорожье в своей полосе ответственности.
В ходе активных действий спецназовцы ГУР ликвидировали более 300 оккупантов убитыми и ранеными, еще 39 российских военнослужащих взяли в плен.