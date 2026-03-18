"Валдай" в огне: "Призраки" ГУР поразили новейшую РЛС россиян в Крыму

13:50 18.03.2026 Ср
2 мин
Чем этот комплекс важен для оккупантов?
aimg Татьяна Степанова
Фото: "Призраки" ГУР поразили новейшую РЛС россиян в Крыму (Getty Images)

"Призраки" ГУР поразили новейшую радиолокационную станцию "Валдай" российской армии во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как сообщается, в течение первых двух недель марта специалисты спецподразделения "Призраки" ГУР продолжили уничтожение противовоздушной обороны россиян в Крыму.

Во время одного из результативных налетов военные разведчики поразили РЛС "Валдай". Это новейший российский комплекс, предназначенный для обнаружения и борьбы с малоразмерными БПЛА.

Также точными ударами "Призраки" выведены из строя:

  • станция постановки радиопомех;
  • ретранслятор для БПЛА типа "Герань/Гербера";
  • комплекс навигационной системы "Глонас".

В дополнение "Призраки" подстрелили на ходу два десантных катера проекта 02510 "БК-16" вместе с экипажами.

Успешные операции ГУР

Напомним, украинская разведка в ночь с 13 на 14 марта вывела из строя два российских военных судна, которые обеспечивали доставку оружия и техники через Керченский пролив.

Также ранее подразделения Главного управления разведки во взаимодействии с Силами обороны Украины остановили наступление врага на Запорожье в своей полосе ответственности.

В ходе активных действий спецназовцы ГУР ликвидировали более 300 оккупантов убитыми и ранеными, еще 39 российских военнослужащих взяли в плен.

