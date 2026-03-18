"Валдай" у вогні: "Примари" ГУР уразили новітню РЛС росіян у Криму

Як повідомляється, впродовж перших двох тижнів березня фахівці спецпідрозділу "Примари" ГУР продовжили винищення протиповітряної оборони росіян у Криму.

Під час одного з результативних нальотів воєнні розвідники уразили РЛС "Валдай". Це новітній російський комплекс, призначений для виявлення та боротьби із малорозмірними БПЛА.

Також влучними ударами "Примар" виведено з ладу:

станцію постановки радіоперешкод;

ретранслятор для БПЛА типу "Герань/Гербера";

комплекс навігаційної системи "Глонас".

На додачу "Примари" вполювали на ходу два десантних катери проєкту 02510 "БК-16" разом з екіпажами.