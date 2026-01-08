ua en ru
ВАКС увеличил залог нардепу по делу о 250 тысячах долларов за санкции

Украина, Четверг 08 января 2026 19:15
UA EN RU
ВАКС увеличил залог нардепу по делу о 250 тысячах долларов за санкции Иллюстративное фото: постановление суда (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

ВАКС увеличил залог народному депутату, уличенному в попытке получить 250 тысяч долларов за влияние на санкции СНБО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Так, 8 января 2026 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (АП ВАКС) частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на решение ВАКС от 9 декабря 2025 года по применению меры пресечения к народному депутату.

Суд увеличил размер залога с 3 млн 28 тыс. грн до 4 млн грн. В то же время, по апелляции стороны защиты, АП ВАКС отменила обязанность депутата носить электронное средство контроля. Остальные процессуальные обязанности, а также постановление следственного судьи ВАКС, оставили без изменений.

По источникам РБК-Украина, речь идет о нардепе Анне Скороход.

По версии следствия, народный депутат и другие лица были уличены в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды за влияние на решение СНБО по применению санкций к компании-конкурентке. По данным следствия, речь шла о сумме около 250 тысяч долларов.

Постановление Апелляционной палаты вступает в законную силу с момента провозглашения, является окончательным и не подлежит обжалованию. Дело вызвало общественный резонанс из-за участия народного депутата в попытке влияния на государственные решения за финансовую выгоду.

Подробности резонансного дела

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачили организованную преступную группу, которую возглавляла народный депутат Украины Анна Скороход.

По версии следствия, парламентарий и ее сообщники предлагали представителю бизнеса повлиять на решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по применению санкций к конкурентной компании в обмен на 250 000 долларов неправомерной выгоды.

В СБУ уточнили, что нардеп привлекла к схеме своего помощника и нескольких посредников, один из которых отвечал за получение взятки.

В воскресенье, 7 декабря, ВАКС избрал меру пресечения сообщнику нардепа Анны Скороход.

