ВАКС оставил под арестом имущество экс-депутата Комарницкого

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под арестом активы бывшего депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого, а также его жены и его водителя. Его обвиняют в незаконном завладении землей в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на определение суда.
Стоит отметить, что в постановлении не указано, об имуществе какого именно подозреваемого идет речь. Однако источники РБК-Украина в судебных органах сообщили, что речь идет об экс-нардепе Комарницком.
Как отмечается, Апелляционная палата ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы адвоката, а определение судьи ВАКС от 12 февраля 2025 года - без изменений.
Таким образом, имущество Комарницкого, его жены и водителя остается под арестом. Речь идет о:
Напомним, бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого подозревают в создании и управлении преступной организацией с целью завладения земли в Киеве.
По версии следствия, участники группы подавали заявки на получение прав собственности на земли для обслуживания фиктивных сооружений, а чиновники КГГА и депутаты Киевсовета за взятки способствовали принятию нужных решений.
Кроме Комарницкого, фигурантами дела также являются заместитель председателя КГГА Петр Оленич и депутаты Киевского горсовета Михаил Терентьев и Елена Марченко.
НАБУ объявило в розыск Дениса Комарницкого, а впоследствии СМИ сообщили, что бывший депутат Киевского горсовета незаконно пересек границу с Румынией и поселился в Вене.
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