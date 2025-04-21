ВАКС оставил под арестом имущество экс-депутата Комарницкого

Стоит отметить, что в постановлении не указано, об имуществе какого именно подозреваемого идет речь. Однако источники РБК-Украина в судебных органах сообщили, что речь идет об экс-нардепе Комарницком.

Как отмечается, Апелляционная палата ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы адвоката, а определение судьи ВАКС от 12 февраля 2025 года - без изменений.

Таким образом, имущество Комарницкого, его жены и водителя остается под арестом. Речь идет о:

движимом и недвижимом имуществе;

корпоративные права в ООО "Центр развития экономики и права" и ЧАО "Всеукраинский научно-исследовательский институт аналитического приборостроения";

деньги в любой валюте наличными и деньги в безналичной форме, в том числе средства и ценности, ценные бумаги, находящиеся на счетах, открытых на имя Комарницкого в АО "Сенс Банк", АО "Государственный сберегательный банк Украины", АО "Коминбанк", АО "Банк инвестиций и сбережений", а также средства в "Сенс Банке", которые принадлежат жене Комарницкого;