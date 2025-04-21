ВАКС залишив під арештом майно ексдепутата Комарницького

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під арештом активи колишнього депутата Київської міськради Дениса Комарницького, а також його дружини та його водія. Його звинувачують у незаконному заволодінні землею в Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ухвалу суду.
Варто зазначити, що в ухвалі не вказано, про майно якого саме підозрюваного йде мова. Однак джерела РБК-Україна в судових органах повідомили, що йдеться про екснардепа Комарницького.
Як зазначається, Апеляційна палата ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги адвоката, а ухвалу судді ВАКС від 12 лютого 2025 року - без змін.
Таким чином, майно Комарницького, його дружини та водія залишається під арештом. Йдеться про:
Нагадаємо, колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького підозрюють у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння землі у Києві.
За версією слідства, учасники групи подавали заявки на отримання прав власності на землі для обслуговування фіктивних споруд, а посадовці КМДА та депутати Київради за хабарі сприяли ухваленню потрібних рішень.
Окрім Комарницького, фігурантами справи також є заступник голови КМДА Петро Оленич та депутати Київської міськради Михайло Терентьєв і Олена Марченко.
НАБУ оголосило в розшук Дениса Комарницького, а згодом ЗМІ повідомили, що колишній депутат Київської міськради незаконно перетнув кордон з Румунією та поселився у Відні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.