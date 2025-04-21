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ВАКС залишив під арештом майно ексдепутата Комарницького

Фото: Денис Комарницький (скрін youtube.com)
Автор: Тетяна Степанова, Юлія Акимова

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під арештом активи колишнього депутата Київської міськради Дениса Комарницького, а також його дружини та його водія. Його звинувачують у незаконному заволодінні землею в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ухвалу суду.

Варто зазначити, що в ухвалі не вказано, про майно якого саме підозрюваного йде мова. Однак джерела РБК-Україна в судових органах повідомили, що йдеться про екснардепа Комарницького.

Як зазначається, Апеляційна палата ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги адвоката, а ухвалу судді ВАКС від 12 лютого 2025 року - без змін.

Таким чином, майно Комарницького, його дружини та водія залишається під арештом. Йдеться про:

  • рухоме та нерухоме майно;
  • корпоративні права у ТОВ "Центр розвитку економіки і права" та ПрАТ "Всеукраїнський науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування";
  • гроші у будь-якій валюті готівкою та гроші у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, цінні папери, що знаходяться на рахунках, відкритих, на ім'я Комарницького в АТ "Сенс Банк", АТ "Державний ощадний банк України", АТ "Комінбанк", АТ "Банк інвестицій та заощаджень", а також кошти в "Сенс Банку", які належать дружині Комарницького;
  • автомобілі: Mercedes-Benz S 500, Toyota Camry, Toyota Land Cruiser, GMC Yukon XL, Mercedes-Benz GLE 53 AMG.

Справа Комарницького

Нагадаємо, колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького підозрюють у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння землі у Києві.

За версією слідства, учасники групи подавали заявки на отримання прав власності на землі для обслуговування фіктивних споруд, а посадовці КМДА та депутати Київради за хабарі сприяли ухваленню потрібних рішень.

Окрім Комарницького, фігурантами справи також є заступник голови КМДА Петро Оленич та депутати Київської міськради Михайло Терентьєв і Олена Марченко.

НАБУ оголосило в розшук Дениса Комарницького, а згодом ЗМІ повідомили, що колишній депутат Київської міськради незаконно перетнув кордон з Румунією та поселився у Відні.

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Денис КомарницкийСудАнтікоррупційний суд