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ВАКС закрив ще одну справу про недостовірне декларування

Київ, Вівторок 24 листопада 2020 19:59
ВАКС закрив ще одну справу про недостовірне декларування
Фото: ВАКС (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Вищий антикорупційний суд України закрив чергове кримінальне провадження за фактом недостовірного декларування. Цього разу справа стосувалася народного депутата 8-го скликання.

Про це повідомляє прес-служба ВАКС.

Як зазначили в суді, колишнього нардепа обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 Кримінального кодексу України. Через рішення Конституційного суду було закрито провадження за статтею 366-1.

"ВАКС надалі продовжуватиме розгляд цього кримінального провадження лише за ч. 2 ст. 364 КК України", - додали в прес-службі суду.

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Відтоді ВАКС закрив вже декілька кримінальних проваджень за цією статтею.

Як писало РБК-Україна, сьогодні ВАКС закрив справу проти Ігоря Насалика, колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості. Його підозрювали в не декларуванні понад мільйона доларів доходів.

Крім того, минулого тижня ВАКС скасував свій перший в історії обвинувальний вирок через рішення КСУ.

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