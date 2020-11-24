ВАКС закрив справу проти екс-міністра енергетики Насалика

Фото: Ігор Насалик (РБК-Україна)

Вищий антикорупційний суд закрив справу колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика. Його підозрювали в недекларування близько 1,25 мільйона доларів доходів.

Про це повідомили в прес-службі ВАКС.

Відповідне рішення у вівторок, 24 листопада, прийняла колегія суддів ВАКС.

"Під час судового засідання прокурор САП вважав, що у суду відсутні підстави для продовження розгляду справи, а у прокурора - для продовження підтримання державного обвинувачення в суді. Разом з тим обвинувачений заперечував проти припинення справи, наполягаючи на продовженні судового розгляду для свого виправдання", - повідомили в суді.

Повний текст ухвали буде оголошено 27 листопада о 12:45.

Зазначимо, таке рішення пов'язане з тим, що в кінці жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Нагадаємо, рік тому САП направила в ВАКС обвинувальний акт щодо Насалика. За версією слідства, міністр не вніс в електронні декларації за чотири роки (2015, 2016, 2017 і 2018-й рік) відомості про наявність у нього фінансових зобов'язань майже 1,25 млн доларів.