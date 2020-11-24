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ВАКС закрыл еще одно дело о недостоверном декларировании

Киев, Вторник 24 ноября 2020 19:59
ВАКС закрыл еще одно дело о недостоверном декларировании
Фото: ВАКС (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Высший антикоррупционный суд Украины закрыл очередное уголовное производство по факту недостоверного декларирования. На этот раз дело касалось народного депутата 8-го созыва.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Как отметили в суде, бывшего нардепа обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины. Из-за решения Конституционного суда было закрыто производство по статье 366-1.

"ВАКС будет продолжать рассмотрение этого уголовного производства только по ч. 2 ст. 364 УК Украины", - добавили в пресс-службе суда.

Напомним, 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. С тех пор ВАКС закрыл уже несколько уголовных производств по этой статье.

Как писало РБК-Украина, сегодня ВАКС закрыл дело против Игоря Насалика, бывшего министра энергетики и угольной промышленности. Его подозревали в не декларировании более миллиона долларов доходов.

Кроме того, на прошлой неделе ВАКС отменил свой первый в истории обвинительный приговор из-за решения КСУ.

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