ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

ВАКС закрив справу екс-голови "Укроборонпрому" за приховування майна

Київ, Четвер 12 листопада 2020 12:49
ВАКС закрив справу екс-голови "Укроборонпрому" за приховування майна
Фото: Павло Букін (прес-служба "Укроборонпрому")
Автор: РБК-Україна

Вищий антикорупційний суд закрив справу колишнього гендиректора концерну "Укроборонпром" Павла Букіна. Його підозрювали в тому, що він не вказав у декларації майно на мільйони гривень.

Про це йдеться в повідомленні суду в Facebook.

Повідомляється, що ВАКС закрив ще два кримінальні провадження у справі про декларування недостовірної інформації, оскільки 27 жовтня 2020 Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації).

"Мова йде про колишнього генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" та голову Дружківського міського суду Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними слідства, Букін вніс неправдиві дані до декларації про доходи в 2016 році. Зокрема, він не задекларував доходи, дві квартири вартістю понад 3 млн гривень і Range Rover дружини за понад 10 млн гривень.

Зазначимо, РБК-Україна в матеріалі "Корупція в законі. Як і чому КСУ "вбив" електронне декларування" писало, що рішення Конституційного суду приведе до закриття справи Букіна, який був змушений пояснювати законність походження свого майна у Вищому антикорупційному суді.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Конституционный суд УкраиныкоррупцияУкроборонпромПавло Букін

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся