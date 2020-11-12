ВАКС закрив справу екс-голови "Укроборонпрому" за приховування майна

Фото: Павло Букін (прес-служба "Укроборонпрому")

Вищий антикорупційний суд закрив справу колишнього гендиректора концерну "Укроборонпром" Павла Букіна. Його підозрювали в тому, що він не вказав у декларації майно на мільйони гривень.

Про це йдеться в повідомленні суду в Facebook.

Повідомляється, що ВАКС закрив ще два кримінальні провадження у справі про декларування недостовірної інформації, оскільки 27 жовтня 2020 Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації).

"Мова йде про колишнього генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" та голову Дружківського міського суду Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними слідства, Букін вніс неправдиві дані до декларації про доходи в 2016 році. Зокрема, він не задекларував доходи, дві квартири вартістю понад 3 млн гривень і Range Rover дружини за понад 10 млн гривень.

Зазначимо, РБК-Україна в матеріалі "Корупція в законі. Як і чому КСУ "вбив" електронне декларування" писало, що рішення Конституційного суду приведе до закриття справи Букіна, який був змушений пояснювати законність походження свого майна у Вищому антикорупційному суді.