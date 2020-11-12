ВАКС закрыл дело экс-главы "Укроборонпрома" за сокрытие имущества

Фото: Павел Букин (пресс-служба "Укроборонпрома")

Высший антикоррупционный суд закрыл дело бывшего гендиректора концерна "Укроборонпром" Павла Букина. Его подозревали в том, что он не указал в декларации имущество на миллионы гривен.

Об этом говорится в сообщении суда в Facebook.

Сообщается, что ВАКС закрыл еще два уголовных производства по делу о декларировании недостоверной информации, поскольку 27 октября 2020 Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации).

"Речь идет о бывшем генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" и главе Дружковского городского суда Донецкой области", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным следствия, Букин внес ложные данные в декларацию о доходах в 2016 году. В частности, он не задекларировал доходы, две квартиры стоимостью более 3 млн гривен и Range Rover жены за более 10 млн гривен.

Отметим, РБК-Украина в материале "Коррупция в законе. Как и почему КСУ "убил" электронное декларирование" писало, что решение Конституционного суда приведет к закрытию дела Букина, который был вынужден объяснять законность происхождения своего имущества в Высшем антикоррупционном суде.