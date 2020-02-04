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НАБУ завершило розслідування справи екс-глави "Укроборонпрому"

Новини » Суспільство     04.02.2020 - 13:06
НАБУ завершило розслідування справи екс-глави "Укроборонпрому"
Фото: Павло Букін (ukrspecexport.com)

Букін в 2016 році не задекларував понад 13 млн гривень

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило розслідування у справі колишнього глави "Укроборонпрому" Павла Букіна, якого звинувачують у не декларуванні понад 13 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Повідомляється, що в 2016 році Букін вніс неточні дані в декларацію про доходи в 2016 році.

"Слідство встановило, що екс-генеральний директор не задекларував в 2016 році доходи, нерухоме майно (дві квартири вартістю понад 3 млн грн) і автомобілі (Range Rover) вартістю 10 млн грн, яке є власністю його цивільної дружини", - повідомили в НАБУ.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року Букіну повідомили про підозру внесення недостовірних відомостей у декларації. Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з серпня 2019.

Також повідомлялося, що колишньому народному депутату Денису Дзензерському оголосили про підозру у не декларуванні фінансових зобов'язань. Повідомляється, що він приховав інформації про своєму реальному майновому становищі і не задекларував невиконані фінансові зобов'язання перед банками на суму понад 4,7 млрд гривень.

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