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ВАКС впродовж місяця отримав майже 90 проваджень

Новини » Політика    02.10.2019 - 11:05
ВАКС впродовж місяця отримав майже 90 проваджень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Судді також отримали майже 750 клопотань, скарг та заяв

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) впродовж першого місяця роботи отримав майже 90 кримінальних проваджень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку суду в Facebook.

Як повідомляється, у період з 5 по 30 вересня до ВАКС надійшло 86 кримінальних проваджень. Провадження були автоматично розподілені на 7 колегій суддів.

Зазначається, що загалом на розгляд 6 слідчих суддів потрапило вже 747 клопотань, скарг та заяв.

ВАКС впродовж місяця отримав майже 90 проваджень

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Вищого антикорупційного суду направили обвинувальний акт щодо депутата Київської обласної ради, підозрюваного у вимаганні та отриманні хабара за вплив на правоохоронців з метою повернення майна, вилученого у приватного підприємця.

Також РБК-Україна писало, що Голосіївський районний суд направив до ВАКС справу "діамантових прокурорів". Процес розгляду справи зупинився на стадії допиту свідків, явку яких не вдавалося забезпечити.

Крім того, до ВАКС було передано обвинувальний акт стосовно колишнього керівника ДП "Укртелефільм" та інших осіб, які на підставі підроблених документів продали майнові права на нерухомість державного підприємства. Чиновники завдали державі збитків у розмірі понад 68,72 млн гривень.

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