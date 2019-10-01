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Справу депутата Київоблради направили до ВАКС

Новини » Політика    01.10.2019 - 10:51
Справу депутата Київоблради направили до ВАКС
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Депутат вимагав і отримав хабар у сумі 5 тисяс доларів 

Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами досудового розслідування Національного антикорупційного бюро складено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно депутата Київської обласної ради. Про це повідомляє прес-служба САП.

Справу направили до антикорупційного суду. Правоохоронці встановили, що протягом лютого-квітня 2019 року депутат вимагав і отримав хабар у сумі 5 тисяс доларів за вплив на співробітників правоохоронних органів з метою повернення майна, вилученого у приватного підприємця.

"Посадовцю інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України. Обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 квітня співробітники Державного бюро розслідувань спільно з поліцейськими затримали депутата Київської обласної ради за отримання хабара у розмірі 5 тис. доларів. Чиновника затримали безпосередньо при отриманні хабара.

Крім того, у Києві прокуратура спільно зі Службою безпеки затримали на вимаганні та отриманні хабара колишнього і чинного посадових осіб КМДА. Їх затримали "на гарячому" під час отримання останнього траншу неправомірної вигоди у розмірі 300 доларів.

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