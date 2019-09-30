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Голосіївський суд передав справу "діамантових прокурорів" в ВАКС

Новини » Суспільство    30.09.2019 - 16:03
Голосіївський суд передав справу "діамантових прокурорів" в ВАКС

Справа розглядалася в Голосіївському суді з березня 2016 року

Голосіївський суд Києва задовольнив клопотання прокурора про направлення справи "діамантових прокурорів" у Вищий антикорупційний суд. Про це повідомляє "Судовий репортер".

Прокурори Генпрокуратури обґрунтовували своє клопотання тим, що справа за ч. 4 ст. 368 КК україни підслідна НАБУ. Колегія суддів задовольнила клопотання.

Справа розглядалася в Голосіївському суді з березня 2016 року. Процес зупинився на стадії допиту свідків, явку яких не вдавалося забезпечити.

Нагадаємо, у 2015 році за підозрою в отриманні великого хабара затримали першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакина та заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця. В ході обшуків у них було вилучено кошти на загальну суму близько 500 тисяч доларів, а також діаманти і зброя. Справа "діамантових прокурорів" знаходиться на стадії судових слухань.

РБК-Україна повідомляло раніше, що Апеляційний суд Києва зняв арешт з майна "діамантового" прокурора Олександра Корнійця.

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