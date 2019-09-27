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Справу екс-директора "Укртелефільму" направили до ВАКС

Новини » Політика    27.09.2019 - 14:29
Справу екс-директора "Укртелефільму" направили до ВАКС
Ілюстративне фото (nabu.gov.ua)

Екс-керівнику держпідприємства інкриміновано ч.2 ст.364 та ч.4 ст.358 КК України

Національне антикорупційне бюро направило до антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника ДП "Укртелефільм" та інших осіб, які на підставі підроблених документів продали майнові права на нерухомість державного підприємства, завдавши понад 68,72 млн гривень збитків. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

У грудні 2017 року вказані особи на підставі підроблених документів без дозволу Державного комітету телебачення і радіомовлення України продали приватній юридичній особі належні державному підприємству майнові права на 24 квартири, 36 паркомісць та комерційну нерухомість площею майже 1000 м. кв в ЖК "Лазурний блюз" вартістю понад 83 млн гривень за ціною 14,5 млн гривень, яка майже в 6 разів нижче ринкової та в 3 рази нижче балансової.

Як зазначається, внаслідок цих дій ДП "Укртелефільм" завдано збитків на суму 68,72 млн гривень.

"Екскерівнику держпідприємства інкриміновано ч.2 ст.364 та ч.4 ст.358 КК України, його спільникам - ч.2 ст.364, ч.3 ст.209, ч.1,4 ст.358 КК України. Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 лютого детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому генеральному директору державного підприємства "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" у завданні збитків на 68,72 млн гривень.

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