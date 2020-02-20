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ВАКС продовжив зобов’язання нардепу Дубневичу

Новини » Політика     20.02.2020 - 21:58
ВАКС продовжив зобов’язання нардепу Дубневичу
Фото: Ярослав Дубневич (РБК-Україна)

Дії процесуальних обов’язків продовжили до 5 квітня 2020 року

Вищий антикорупційний суд продовжив процесуальні обов’язки, покладені на народного депутата Ярослава Дубневича. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціальної антикорупційної прокуратури в Facebook.

Зокрема, до 5 квітня Дубневич зобов'язаний прибувати за вимогою детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання чи місця роботи, а також утримуватись від спілкування зі свідками та здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

НАРОДНОМУ ДЕПУТАТУ УКРАЇНИ, ПІДОЗРЮВАНОМУ У ЗАВОЛОДІННІ ДЕРЖАВНИМИ КОШТАМИ У СУМІ ПОНАД 93 МЛН ГРИВЕНЬ, ПРОДОВЖЕНО ОБОВ...

Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура Четвер, 20 лютого 2020 р.

"Вищий антикорупційний суд за клопотанням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького продовжив процесуальні обов’язки, покладені на народного депутата України 9 скликання, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Дубневича підозрюють у причетності до розкрадання понад 93 млн гривень "Укрзалізниці". Наприкінці жовтня Верховна рада зняла з нього недоторканність, а Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 100 млн гривень, пізніше сума була знижена до 90 млн.

Раніше повідомлялося, що ВАКС заарештував все майно Дубневича. Однак депутату досі не можуть надіти електронний браслет.

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Новини України САПантікоррупційний судДубневич
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