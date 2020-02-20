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ВАКС продолжил обязательства нардепу Дубневичу

Новости » Политика     20.02.2020 - 21:58
ВАКС продолжил обязательства нардепу Дубневичу
Фото: Ярослав Дубневич (РБК-Украина)

Действия процессуальных обязательств продлили до 5 апреля 2020 года

Высший антикоррупционный суд продлил процессуальные обязательства, возложенные на народного депутата Ярослава Дубневича. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специальной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

В частности, до 5 апреля Дубневич обязан прибывать по требованию детектива, прокурора и суда, сообщать об изменении места жительства или места работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями и сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

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Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура Четвер, 20 лютого 2020 р.

"Высший антикоррупционный суд по ходатайству руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницького продлил процессуальные обязанности, возложенные на народного депутата Украины 9 созыва, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)", - говорится в сообщении.

Напомним, Дубневича подозревают в причастности к хищению более 93 млн гривен "Укрзализныци". В конце октября Верховная рада сняла с него неприкосновенность, а Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 100 млн гривен, позже сумма была снижена до 90 млн.

Ранее сообщалось, что ВАКС арестовал все имущество Дубневича. Однако депутату до сих пор не могут надеть электронный браслет.

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Новости Украины САПантикоррупционный судДубневич
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