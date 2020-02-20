ВАКС продолжил обязательства нардепу Дубневичу

Фото: Ярослав Дубневич (РБК-Украина)

Действия процессуальных обязательств продлили до 5 апреля 2020 года

Высший антикоррупционный суд продлил процессуальные обязательства, возложенные на народного депутата Ярослава Дубневича. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специальной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

В частности, до 5 апреля Дубневич обязан прибывать по требованию детектива, прокурора и суда, сообщать об изменении места жительства или места работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями и сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

НАРОДНОМУ ДЕПУТАТУ УКРАЇНИ, ПІДОЗРЮВАНОМУ У ЗАВОЛОДІННІ ДЕРЖАВНИМИ КОШТАМИ У СУМІ ПОНАД 93 МЛН ГРИВЕНЬ, ПРОДОВЖЕНО ОБОВ... Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура Четвер, 20 лютого 2020 р.

"Высший антикоррупционный суд по ходатайству руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницького продлил процессуальные обязанности, возложенные на народного депутата Украины 9 созыва, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)", - говорится в сообщении.

Напомним, Дубневича подозревают в причастности к хищению более 93 млн гривен "Укрзализныци". В конце октября Верховная рада сняла с него неприкосновенность, а Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 100 млн гривен, позже сумма была снижена до 90 млн.

Ранее сообщалось, что ВАКС арестовал все имущество Дубневича. Однако депутату до сих пор не могут надеть электронный браслет.