Дубневичу досі не наділи електронний браслет, - джерело

Фото: Ярослав Дубневич (РБК-Україна)

Дубневичу не можуть надіти браслет через технічні проблеми

Народному депутату Ярославу Дубневичу досі не можуть надіти електронний браслет. Про це РБК-Україна повідомили інформовані джерела.

Повідомляється, що Дубневичу не наділи електронний браслет через технічні проблеми зі зв'язком. За словами джерела, сигнал браслета не зчитується через слабке покриття. Через деякий час проблеми планують усунути і надягти пристрій стеження.

Зазначимо, Дубневича підозрюють у причетності до розкрадання понад 93 млн гривень "Укрзалізниці". Наприкінці жовтня Верховна рада зняла з нього недоторканність, а Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 100 млн гривень, пізніше сума була знижена до 90 млн.

Нардеп вийшов на свободу під заставу, але зобов'язаний виконувати покладені на нього зобов'язання, в тому числі носити електронний браслет. Крім того, Дубневич здав свій паспорт для виїзду за кордон.

Нагадаємо, стосовно нього розглядається інша справа, в якому генеральний прокурор Руслан Рябошапка планує пред'явити йому звинувачення в неправдивому декларуванні відомостей про доходи.