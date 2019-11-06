До ВАКС надійшло вже понад 150 проваджень

З моменту початку своєї роботи Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) отримав понад 150 кримінальних проваджень та майже 2 тисячі клопотань, скарг та заяв. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Як повідомляється, у період з 5 вересня по 5 листопада цього року ВАКС отримав 153 кримінальних проваджень, а також 1909 клопотань, заяв та скарг.

Крім того, впродовж другого робочого місяця до антикорупційного суду надійшло 56 кримінальних проваджень та 998 скарг, заяв та клопотань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося. що ВАКС оголосив свій перший обвинувальний вирок. Перший вирок ВАКС оголосив колишній судді апеляційного суду Дніпропетровської області за неподання декларації. Колегія ВАКС визнала суддю винною у вчиненні злочину передбаченого ст. 366-1 КК України.

Також РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський звернувся до Верховної ради з пропозицією внести зміни до закону про Вищий антикорупційний суд. При цьому президент визначив даний законопроект як невідкладний.

Додамо, що Вищий антикорупційний суд розпочав свою роботу 5 вересня 2019 року.