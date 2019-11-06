В ВАКС поступили уже более 150 производств

С момента начала своей работы Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) получил более 150 уголовных производств и почти 2 тысячи ходатайств, жалоб и заявлений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сообщается, в период с 5 сентября по 5 ноября этого года ВАКС получил 153 уголовных производств, а также 1909 ходатайств, заявлений и жалоб.

Кроме того, в течение второго рабочего месяца в антикоррупционный суд поступили 56 уголовных производств и 998 жалоб, заявлений и ходатайств.

Напомним, ранее сообщалось. что ВАКС объявил свой первый обвинительный приговор. Первый приговор ВАКС объявил бывшей судье апелляционного суда Днепропетровской области за неподачу декларации. Коллегия ВАКС признала судью виновной в совершении преступления предусмотренного ст. 366-1 УК Украины.

Также РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной раде с предложением внести изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде. При этом президент определил данный законопроект как неотложный.

Добавим, что Высший антикоррупционный суд начал свою работу 5 сентября 2019 года.