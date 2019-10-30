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ВАКС оголосив перший вирок

Новини » Політика     30.10.2019 - 19:37
ВАКС оголосив перший вирок
Фото: будівля ВАКС (РБК-Україна)

Вирок було оголошено судді

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив перший обвинувальний вирок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу суду.

Як повідомляється, перший вирок був оголошений екс-судді апеляційного суду Дніпропетровської області Надії Посунся по факту неподання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачений законом України "Про запобігання корупції".

Так, колегія антикорупційного суду визнала суддю винною у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України (Декларування недостовірної інформації - ред.).

"Екс-судді призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 гривень. Також призначено додаткове покарання у вигляді позбавлення права займати посади, зазначені в пунктах 1, підпунктах "а", "в" пункту 2 частини 1 статті 3 закону України "Про запобігання корупції", крім виборних посад, терміном на один рік", - городится в повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пропонував ВР внести зміни до закон про Вищу антикорупційному суді (ВАКС). Глава держави визначив його як невідкладний.

Крім того, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) почав роботу ще 5 вересня.

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