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Комітет рекомендує Раді змінити закон про ВАКС

Новини » Політика    06.09.2019 - 17:33
Комітет рекомендує Раді змінити закон про ВАКС
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Таке рішення комітет прийняв на засіданні в п'ятницю

Комітет Верховної ради України з питань запобігання та протидії корупції рекомендує парламенту внести зміни до закону про Антикорупційний суд. Відповідне рішення одноголосно прийнято на засіданні комітету, передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроект 1025 пропонує закріпити, що підсудність Вищої антикорупційного суду поширюється на кримінальні провадження, відомості за якими про кримінальне правопорушення в ЕРДР внесені з дня початку роботи ВАКС; на кримінальні провадження, розслідування яких веде НАБУ і завершено прокурорами САП до початку роботи ВАКС, а також з дня початку роботи нового суду.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пропонує ВР внести зміни до закону про Вищу антикорупційний суд (ВАКС). Так, на сайті законопроект був зареєстрований під №1025. Глава держави визначив його як невідкладний.

Раніше Зеленський пропонував на розгляд Ради законопроект про уточнення підсудності справ ВАКС. Документом пропонувалося викласти в новій редакції підпункт в прикінцевих та перехідних положеннях. Передбачалося, що підсудність ВАКС як суду першої, апеляційної інстанцій, слідчих суддів поширюється на кримінальні провадження з дня початку роботи цього суду.

Комітет Ради у п'ятницю розгляне закон Зеленського про імпічмент До ВАКС в перший день роботи надійшло 14 клопотань
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