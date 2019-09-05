ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Роботі ВАКС допоможуть на законодавчому рівні, - Зеленський

Новини » Політика    05.09.2019 - 10:20
Роботі ВАКС допоможуть на законодавчому рівні, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент пообіцяв допомогу суду для покарання топ-чиновників

Президент Володимир Зеленський заявив, що Вищий антикорупційний суд розпочав свою роботу і наголосив, що роботі суду допоможуть на законодавчому рівні. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Також Зеленський заявив, що у суспільства великі очікування від роботи суду.

"Я вас вітаю. За один місяць, зробили ремонт. Я вас вітаю з відкриттям Вищого антикорупційного суду. Це дуже символічно, ви знаєте, які очікування у суспільства від роботи ВАКС. Це повернення громадянам відчуття і віри в те, що в Україні є справедливість", - заявив Зеленський.

Президент пообіцяв допомогу суду для покарання топ-чиновників.

"Я розумію, що є проблеми. Це проблеми із межами підсудності. Я знаю, що ви очікуєте понад 200 гучних справ щодо топ-чиновників. Ми допоможемо, щоб ці люди були покарані", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, під час зборів суддів обрано голову Вищого антикорупційного суду України - Олену Танасевич.Так, Танасевич закінчила Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". З 2012 року працювала суддею Печенізького районного суду Харківської області.

РБК-Україна писало, що судді ВАКС і Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду склали присягу 11 квітня.

В Україні сьогодні почне працювати Вищий антикорупційний суд Віталій Трубаров: За три роки приватизацію зробити не можна, але за п'ять можна
Новини України Володимир Зеленськийантікоррупційний суд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся