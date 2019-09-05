Роботі ВАКС допоможуть на законодавчому рівні, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент пообіцяв допомогу суду для покарання топ-чиновників

Президент Володимир Зеленський заявив, що Вищий антикорупційний суд розпочав свою роботу і наголосив, що роботі суду допоможуть на законодавчому рівні. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Також Зеленський заявив, що у суспільства великі очікування від роботи суду.

"Я вас вітаю. За один місяць, зробили ремонт. Я вас вітаю з відкриттям Вищого антикорупційного суду. Це дуже символічно, ви знаєте, які очікування у суспільства від роботи ВАКС. Це повернення громадянам відчуття і віри в те, що в Україні є справедливість", - заявив Зеленський.

Президент пообіцяв допомогу суду для покарання топ-чиновників.

"Я розумію, що є проблеми. Це проблеми із межами підсудності. Я знаю, що ви очікуєте понад 200 гучних справ щодо топ-чиновників. Ми допоможемо, щоб ці люди були покарані", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, під час зборів суддів обрано голову Вищого антикорупційного суду України - Олену Танасевич.Так, Танасевич закінчила Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". З 2012 року працювала суддею Печенізького районного суду Харківської області.

РБК-Україна писало, що судді ВАКС і Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду склали присягу 11 квітня.