Глава ВАКС відмовилася прогнозувати терміни перших вироків

Фото: Олена Танасевич (РБК-Україна)

Танасевич заявила, що терміни перших вироків залежать від ряду факторів

Голова Вищого антикорупційного суду (ВАКС) України Олена Танасевич не може спрогнозувати терміни перших вироків топ-корупціонерам. Про це вона розповіла в інтерв'ю DW.

Зокрема, вона прокоментувала заяву президента України Володимира Зеленського про те, що восени можуть з'явитися "перші посадки".

"Якщо мова йде про обвинувальні вироки, про терміни їх прийняття, то відразу можу відзначити, що передбачити термін розгляду кримінального провадження в суді неможливо. Адже цей строк залежить не від колегії суддів, а від багатьох факторів. Кількості обвинувачених: чим їх більше, тим складніше справа, від кількості епізодів з якими це звинувачення прив'язане, чим їх більше, тим складніше справа і тим більший потрібен час для того, щоб її розглянути. Цей термін також залежить від кількості доказів і від видів доказів", - зазначила Танасевич.

Нагадаємо, сьогодні в Україні запрацював Вищий антикорупційний суд. Цей суд буде розглядати справи Національного антикорупційного бюро по корупції серед високопоставлених чиновників.

Президент Володимир Зеленський заявив, що роботі Вищого антикорупційного суду допоможуть на законодавчому рівні.