ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Голова НАБУ розповів про передачу перших справ до ВАКС

Новини » Політика    05.09.2019 - 11:00
Голова НАБУ розповів про передачу перших справ до ВАКС
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

НАБУ передасть ВАКС справу міністра екології

Однією з перших справ, яку Національне антикорупційне бюро (НАБУ) передасть до Вищого антикорупційного суду (ВАКС), буде стосуватись справи міністра екології. Про це заявив голова НАБУ Артем Ситник у день запуску вищого антикорупційного суду, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Ситника, наразі справа щодо міністра екології перебуває на етапі завершення. Він додав, що разом з цією справою до ВАКС передадуть ряд інших.

"Зараз на стадії завершення розслідування справа щодо заступника міністра екології. Якраз буде передаватись і ряд інших. Все залежить від того, як швидко сторона захисту буде ознайомлена з матеріалами справи", - розповів Ситник

З його слів, НАБУ сьогодні розпочне передавати перші документи в Вищий антикорупційний суд

"Сьогодні ми, сподіваюсь, почнемо здавати перші документи в Вищий антикорупційний суд. Якраз побачимо, як ми будемо працювати", - заявив Ситник.

Нагадаємо, раніше голова ВАКС Олена Танасевич заявляла, що до антикорупційного суду передадуть понад 3 тис. кримінальних проваджень, які зараз перебувають на розгляді місцевих судів. Також вона додала, що лише по 190 провадженням досудове розслідування завершувало НАБУ під процесуальним керівництвом САП.

У ВАКС сформовані колегії суддів по розгляду кримінальних справ В Україні сьогодні почне працювати Вищий антикорупційний суд
Новини України НАБУантікоррупційний суд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся