ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Главі Бердянського морського порту повідомили про підозру

Новини » Суспільство     19.02.2020 - 16:03
Главі Бердянського морського порту повідомили про підозру
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Главу порту підозрюють у зловживанні службовим становищем, яке завдало збитків на майже 2,5 млн гривень

У середу, 19 лютого, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру начальнику державного підприємства "Бердянський морський торговельний порт". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

Як зазначається, главу порту підозрюють у зловживанні службовим становищем, яке завдало збитків на майже 2,5 млн гривень. Дії начальника порту кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Крім того, в рамках розслідування вказаної справи, детективами затримано ще трьох осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину, а саме заступника начальника та інженера держпідприємства "Бердянський морський торговельний порт", а також колишню керівницю комерційної компанії.

Слідством встановлено, що вказані особи організували схему, за якою держпідприємство перерахувало комерційній компанії кошти за фактично непоставлене обладнання. Як наслідок, державі було завдано збитків на суму 2,49 млн гривень, що підтверджено висновком судової економічної експертизи.

Наразі досудове розслідування у справі триває.

Нагадаємо, в березні минулого року НАБУ провело обшуки в морському порту Бердянська через придбання АМПУ автокрана вартістю близько 2,4 млн гривень.

Крім того, в кінці листопада 2019 року СБУ провела обшуки в Одеському морському порту у зв'язку з укладенням контракту, який завдав збитків державі на понад 54 млн гривень.

Аграрії вийшли на мітинг з вимогою звільнити директора НАБУ Екс-бійцю "Омеги" повідомили про підозру у вбивстві на Майдані
Новини України НАБУподозрениеБердянськ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся