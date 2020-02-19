Главі Бердянського морського порту повідомили про підозру

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Главу порту підозрюють у зловживанні службовим становищем, яке завдало збитків на майже 2,5 млн гривень

У середу, 19 лютого, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру начальнику державного підприємства "Бердянський морський торговельний порт". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

Як зазначається, главу порту підозрюють у зловживанні службовим становищем, яке завдало збитків на майже 2,5 млн гривень. Дії начальника порту кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Крім того, в рамках розслідування вказаної справи, детективами затримано ще трьох осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину, а саме заступника начальника та інженера держпідприємства "Бердянський морський торговельний порт", а також колишню керівницю комерційної компанії.

Слідством встановлено, що вказані особи організували схему, за якою держпідприємство перерахувало комерційній компанії кошти за фактично непоставлене обладнання. Як наслідок, державі було завдано збитків на суму 2,49 млн гривень, що підтверджено висновком судової економічної експертизи.



Наразі досудове розслідування у справі триває.

Нагадаємо, в березні минулого року НАБУ провело обшуки в морському порту Бердянська через придбання АМПУ автокрана вартістю близько 2,4 млн гривень.

Крім того, в кінці листопада 2019 року СБУ провела обшуки в Одеському морському порту у зв'язку з укладенням контракту, який завдав збитків державі на понад 54 млн гривень.