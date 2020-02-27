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ВАКС відсторонив голову Бердянського морського порту

Новини » Суспільство     27.02.2020 - 18:52
ВАКС відсторонив голову Бердянського морського порту
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Главу АМПУ в Бердянську звинувачують у завданні збитків на 2,5 млн гривень

Вищий антикорупційний суд відсторонив від займаної посади начальника Бердянської філії "Адміністрації морських портів України" за зловживання службовим становищем, що заподіяло шкоду у розмірі близько 2,5 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Повідомляється, що згідно з рішенням ВАКС начальник АМПУ в Бердянську відсторонений від посади до 26 квітня 2020 року.

"Начальник Бердянської філії спільно з заступником начальника і інженером Бердянської філії ДП АМПУ, а також екс-начальник комерційної компанії організували схему, за якою державне підприємство перерахувало комерційної компанії кошти за фактично непоставлене обладнання. Як наслідок, державі було завдано збитків на суму 2,49 млн гривень, що підтверджено висновком судової економічної експертизи", - повідомили в САП.

Зазначимо, посаду голови Бердянського морського порту обіймав Олександр Барчан.

Нагадаємо, 19 лютого детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили начальнику Бердянського морського порту підозра ч. 2 ст. 364 і ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Також РБК-Україна писало, що в березні минулого року НАБУ провело обшуки в морському порту Бердянська через придбання АМПУ автокрана вартістю близько 2,4 млн гривень.

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