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ВАКС посилив запобіжний захід голові Бердянського морського порту

Новини » Суспільство     11.03.2020 - 19:37
ВАКС посилив запобіжний захід голові Бердянського морського порту
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Суд збільшив розмір застави до 609 тисяч гривень

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) посилила запобіжний захід до начальнику Бердянського філіалу Адміністрації морських портів України. Про це йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Facebook.

Повідомляється, що суд задовольнив скаргу прокурорів САП про посилення запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 609 тисяч гривень. Раніше ВАКС узяв під варту голову Бердянського морського порту з альтернативою застави 295 тисяч гривень.

"Апеляційна палата ВАКС погодилася з доводами прокурора і в повному обсязі задовольнила апеляційну скаргу", - повідомили в САП.

Нагадаємо, 19 лютого детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили начальнику Бердянського морського порту підозра ч. 2 ст. 364 і ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Його звинувачують у нанесенні збитків у розмірі 2,5 млн гривень.

Пізніше, 27 лютого, ВАКС відсторонив від займаної посади начальника Бердянського морського порту до 26 квітня 2020 року.

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