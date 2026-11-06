ВАКС избрал меру пресечения топ-чиновнику Нацполиции по делу "Карфаген"

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Высший антикоррупционный суд в пятницу, 6 ноября, избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела "Карфаген".

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил журналистам прокурор САП Николай Карась.

Александр "Консультант" Демьянчук - заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска ГУ Национальной полиции в Киевской области. ВАКС избрал Демьянчуку меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога. При этом ВАКС не сообщил журналистам об этом заседании. https://t.me/RBC_ua_news/211203 Напомним, ранее ВАКС начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бывшему первому заместителю начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергею Дуке. Он является фигурантом дела "Карфаген".