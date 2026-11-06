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ВАКС обрав запобіжний захід топчиновнику Нацполіції у справі "Карфаген"

16:14 06.11.2026 Пт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
ВАКС обрав запобіжний захід топчиновнику Нацполіції у справі "Карфаген" Фото: ВАКС обрав запобіжний захід Олександру Демʼянчуку (Getty Images)
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Вищий антикорупційний суд у п'ятницю, 6 листопада, обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи "Карфаген".

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив журналістам прокурор САП Микола Карась.

Олександр "Консультант" Демʼянчук - заступник начальника відділу Управління карного розшуку ГУ Національної поліції в Київській області.

ВАКС обрав Демʼянчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.

При цьому ВАКС не повідомив журналістів про це засідання.

Нагадаємо, раніше ВАКС почав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергію Дуці. Він є фігурантом справи "Карфаген".

Зазначимо, за першого заступника керівника Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР) Нацполіції Володимира Ценова, який фігурує у справі "Карфаген", внесли заставу.

РБК-Україна також писало, що ВАКС обрав запобіжний захід Віталію Рибалку, який фігурує у справі "Карфаген" під прізвиськом "Боксер".

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