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ВАКС арестовал львовского судью по делу о взятке на миллион гривен

Фото: ВАКС применил меру пресечения к судье хозяйственного суда (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Дмитрий Левицкий

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал судью хозяйственного суда одной из областей Украины. Его подозревают в вымогательстве взятки от представителя частной компании.

По данным источника РБК-Украина, речь идет о судье хозяйственного суда Львовской области Василии Артимовиче. Он возглавлял Хозяйственный суд Львовской области до 12 декабря, когда уволился по собственному желанию.

Как установило следствие, Артимович требовал взятку вместе с другим бывшим главой этого же суда.

Сегодня, 13 декабря, ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и арестовал Артимовича до 10 февраля 2025 года включительно с альтернативой внесения 20 млн гривен залога.

Суд постановил взять подозреваемого под стражу в зале суда.

Детективы НАБУ установили, что фигуранты за взятку обещали обеспечить принятие нужных решений по судебным делам, которые находились в производстве одного из апелляционных хозяйственных судов.

НАБУ и САП задокументировано передачу части неправомерной выгоды в размере 75 тысяч долларов.

Дела о коррупции в судах

Напомним, что только вчера Всеволода Князева окончательно уволили с должности судьи Верховного суда. Ранее его задержали на взятке в размере 2,7 млн долларов.

Заметим, что правоохранители задержали Князева еще 15 мая 2023 года.

К тому же в начале месяца украинские правоохранители задержали бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда. Он подозревается во взяточничестве и участии в преступной организации.

В ГБР не называют имени задержанного, но, по информации источника РБК-Украина, речь идет о бывшем заместителе председателя Высшего хозяйственного суда Украины Артуре Емельянове.

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ЛьвовСуд