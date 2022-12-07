ВАКС арестовал бизнесмена Кауфмана, но разрешил внести залог

Высший антикоррупционный суд арестовал одного из организаторов преступной группировки, которая держала под контролем чиновников Одесского горсовета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Facebook .

По информации САП, судья избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативным залогом в 129 миллионов гривен.

В Центре противодействия коррупции детализировали, что речь идет об одесском бизнесмене Борисе Кауфмане.

В прокуратуре отмечают, что преступная группировка, соорганизатором которой являлся подозреваемый, с осени 2021 года контролировала вопрос застройки в Одессе, распоряжение средствами городского бюджета, а также деятельность коммунальных предприятий.

"Фактически преступная организация контролировала все значительные бюджетные расходы Одессы и согласовывала основные вопросы повестки дня сессий Одесского городского совета. Для реализации преступных действий лица наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов городского совета, которые обеспечивали принятие нужных решений органом местного самоуправления", - добавляют в САП.